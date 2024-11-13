Шалимов: «Спартак» взял специалиста, понял, что за специалист, и попрощался с ним»

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мыслями об отставке Томаша Амарала с поста спортивного директора столичного «Спартака».

«Клуб взял специалиста, понял, что за специалист, и попрощался с ним. В целом тема с привлечением молодого и перспективного скаута «Бенфики» не сработала», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.

Об отставке португальского функционера было объявлено в воскресенье, 10 ноября. Амарал работал на посту спортивного директора «красно-белых» с декабря 2023 года.

После первого круга чемпионата России московская команда набрала 28 баллов и находится на пятом месте в турнирной таблице.