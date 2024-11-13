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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев выбрал команду, которая удивила его в первом круге РПЛ

13 Ноября 2024 • 08:59 Комментировать

Российский наставник Андрей Талалаев рассказал, какая команда больше всего удивила его в первом круге Премьер-лиги. Специалист выделил махачкалинское «Динамо».

«Для меня главная неожиданность - Махачкала. Команда вышла из Первой лиги, приобрела всего двух футболистов и идёт в середине таблицы», - поделился мыслями специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 15 туров Премьер-лиги махачкалинская команда набрала 15 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате страны «Динамо» на выезде проведет против «Пари НН». Встреча состоится в воскресенье, 24 ноября, начало запланировано в 19:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Талалаев Динамо Махачкала
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