Талалаев: «Было бы по-пацански вызвать Дзюбу в сборную России»

«Было бы по‑пацански дать Дзюбе забить гол рекордный. Вызвал бы я игрока, с которым у меня конфликт? Почему нет? Должна быть солидарность футбольная, пацанская», - дал комментарий тренер эфире телеканала «Матч ТВ».