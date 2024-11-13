Талалаев: «Было бы по-пацански вызвать Дзюбу в сборную России»

Наставник калининградской «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением о возможном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в национальную сборную России.
«Было бы по‑пацански дать Дзюбе забить гол рекордный. Вызвал бы я игрока, с которым у меня конфликт? Почему нет? Должна быть солидарность футбольная, пацанская», - дал комментарий тренер эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших голеадоров сборной России.
В ноябре национальная команда сыграет две товарищеские встречи. Подопечным Карпина будут противостоять сборные Брунея и Сирии.
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