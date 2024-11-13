Талалаев: «Спартака» и «Динамо» не будет в тройке РПЛ»

Российский специалист Андрей Талалаев, ныне занимающий пост наставника калининградской «Балтики», сделал прогноз на топ-3 нынешнего розыгрыша Премьер-лиги.
«По качеству игры «Спартака» и «Динамо» там не будет. Будут «Краснодар» и «Зенит», при этом «Зенит» будет выше, а на третьем месте - посмотрим», - поделился мыслями тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».
После 15 туров Российской премьер-лиги на первом месте находится «Краснодар». В активе подопечных Мурада Мусаева 37 набранных баллов. Вторым с 36 очками идет петербургский «Зенит». Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший 34 балла.
Бан пользователя