Агент Николсона – о Турции: «Опять глупости из тех же источников»

Агент форварда московского «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега отреагировал на последние новости, которые связывают его клиента с возможным переездом в чемпионат Турции.

«Эта информация появлялась двадцать раз за последние два года. Опять глупости из тех же источников», - сказал Портега телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что услуги Шамара были предложены неназванным турецким клубам.

27-летний форвард в текущем сезоне сыграл за «Спартак» в 11 встречах. В них он забил четыре гола и два раза отметился голевой передачей. Прошлый сезон Шамар провёл в аутсайдере Лиги 1 «Клермоне».