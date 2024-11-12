Борис Игнатьев: «Никого кроме Батракова не могу выделить»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о первом круге сезона РПЛ и заявил, что сильнее всех среди игроков его впечатлил молодой талант «Локомотива» Алексей Батраков.

«Больше не могу никого выделить. Многие сыграли на своем уровне. Батраков по-настоящему засверкал и взлетел на небосклон, новая звездочка. Остальные же примерно играли на своём уровне», - рассуждает Игнатьев для Betonmobile.

Напомним, что первый круг чемпионата России Батраков завершил в статусе лучшего бомбардира. У Алексея в активе 10 оформленных мячей в ворота соперников. «Локо» замыкает первую тройку РПЛ с 34 баллами.