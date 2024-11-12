Российский арбитр обслужит международный товарищеский матч

Бригада российского футбольного арбитра Евгения Кукуляка будет работать на товарищеском матче между сборными Таджикистана и Непала. Об этом пишет Федерация футбола Таджикистана.

Напомним, что эта игра запланирована на 13 ноября. Место действия – столица Таджикистана, город Душанбе. Егор Болховитин и Дмитрий Сафьян. Стартовый свисток по московскому времени прозвучит в 16:00.

Кукуляк – 37-летний российский арбитр, в рамках текущего футбольного сезона он обслужил 12 матчей Российской премьер-лиги.

Сборные Таджикистана и Непала лишились шансов на выход на чемпионат мира 2026 года.