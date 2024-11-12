Таранов: «По Пьяничу говорить что-то рано и смысла нет»

Бывший лидер обороны «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о звёздном новичке столичного ЦСКА Миралеме Пьяниче. Босниец пополнил «армейский» клуб в минувшем сентябре после перехода свободным агентом.

«По Пьяничу ещё что-то рановато говорить и нет смысла. Понятно, что это футболист с большим опытом. Но рано оценивать его игру, ведь он сыграл не так много», - делится Таранов для «Чемпионата».

Напомним, что Пьяничу 34 года. В ЦСКА Миралем сыграл в восьми матчах во всех турнирах, в них он один раз оформил ассист – на Секу Койта в Кубке России.

ЦСКА завершил первый круг Российской премьер-лиги на шестом месте.