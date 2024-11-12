Ловчев ответил Дзюбе на критику Леонченко

Бывший спартаковец Евгений Ловчев ответил форварду «Акрона» Артёму Дзюбе на критику гендиректора московского «Локомотива» Владимира Леонченко.

«Леонченко я не знаю. Не знаю, чем он даже занимается, откровенно говоря. Опровергнуть слова Артема может только результат, а результат у «Локомотива» есть», - делится Ловчев для телеканала «Матч ТВ».

«Локо» на данный момент замыкает тройку лидеров Российской премьер-лиги с 34 баллами. Клуб отстаёт от первого места на три балла в турнирной таблице.

Ранее слова Дзюбы прокомментировала бывший президент «Локо» Ольга Смородская.

Дзюба жёстко раскритиковал Леонченко