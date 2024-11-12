«Футбольная псина»: Генич резко ответил на критику Дзюбы

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба достаточно резко раскритиковал комментатора Константина Генича. Дзюба сильно преуменьшил футбольный опыт Генича, рассуждая о специфике комментаторской работы в России. Генич за словом в карман не полез и врубил ответку.

«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком», - написал Генич в телеграм-канале.

Отметим, что Артём Дзюба согласился с критикой российских комментаторов от Валерия Карпина. Тренер сборной России упрекал комментаторов за то, что они оценивают действия футболистов вместо того, чтобы просто их комментировать.