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Колыванов – о Батракове: «В РПЛ не так просто забить 10 голов»

12 Ноября 2024 • 21:01 Комментировать

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об Алексее Батракове. Игрок «Локомотива» забил 10 голов за первый круг РПЛ, став лучшим бомбардиром лиги по промежуточным результатам.

«В РПЛ не так просто забивать, он показал очень хороший результат. Только кажется, что чемпионат не такой, как в Европе. Батракову всего 19 лет. Хочется, чтобы и после 30 туров он на первом месте был, а все наши молодые футболисты станут расцветать и забивать», - делится Колыванов с Legalbet.

Напомним, что Батраков – воспитанник академии «Локо». Портал Transfermarkt оценивает молодого таланта в 5 млн евро.

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Локомотив Москва Игорь Колыванов Алексей Батраков ещё теги
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