Дзюба мог оказаться в другом клубе РПЛ до перехода в «Акрон»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба вёл переговоры с «Оренбургом» до переезда в Тольятти. Об этом рассказал бывший спортивный директор оренбургского коллектива Дмитрий Андреев.

«Дзюба мог оказаться в «Оренбурге». Почему не удалось с ним договориться? Я не знаю нюансов», — заявил Андреев Metaratings.

Специалист рассказал, что переговоры с Дзюбой были в тот момент, когда его уже отстранили, поэтому он не знает причин срыва трансфера.

Напомним, в сентябре 36-летний Дзюба подписал однолетний контракт с «Акроном». В составе новой команды нападающий принял участие в семи играх чемпионата России, отметился двумя мячами и оформил три ассиста.