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Колыванов назвал тройку лучших бомбардиров первого круга РПЛ эксклюзив

12 Ноября 2024 • 20:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Российский тренер Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого круга чемпионата и высказался о прогрессе Алексея Батракова.

- Подведите итоги первого круга РПЛ.

- «Зенит» остается «Зенитом». «Краснодар» уже в прошлом году начал удивлять. Старт сезона был не столь ярким – три ничьи, затем серия из девяти побед, и последний матч с «Рубином» «быки» сыграли вничью, 1:1. Но в любом случае команда возмужала. У нее есть хороший подбор футболистов, она играет в европейский, мощный футбол. Южане немного поменяли тактику. Раньше они больше играли в атаку, хорошо держали мяч, а сейчас все в совокупности. Они наладили игру в обороне, пропускают не так много, поэтому и находятся вверху таблицы. От «Локомотива» никто не  ожидал, что он так закончит первый круг. Команда молодая. Наша звездочка, Алексей Батраков, проявил свои лучшие качества. Он умеет и отдавать, и забивать, и обыгрывать. Рад, что у нас появляются такие парни. Вместе с тем жаль, что Глушенков получил травму, потом еще одну. Ему есть на кого равняться. А в целом молодые ребята, которые играют в основных составах, имеют потенциал, чтобы расти и развиваться.

- У Батракова получится стать лучшим бомбардиром этого чемпионата? Он уже забил десять мячей.

- Надеюсь, он на этом не остановится. Шансы есть. Ему не надо останавливаться в своей работе, развиваться дальше и результаты придут.

- В таком возрасте он не подхватит «звездочку»?

- Пока такого нет. Насколько я понял из его интервью, он достаточно скромный молодой человек, который благодарит и партнеров по команде, которые ему помогают, и тренера за то, что дал ему шанс, и родителей за правильное воспитание.

- Батраковым активно интересуется «Зенит». Наверное, для дальнейшего прогресса Алексею не стоит туда переходить в ближайшем будущем?

- У «Зенита» и так предостаточно игроков. С другой стороны, когда ты забиваешь в 19 лет и играешь на таком высоком уровне, на тебя все обращают внимание, не только «Зенит», но и другие клубы, в том числе европейские.  Пусть он пока помогает «Локомотиву» достигать хороших результатов, а потом будет видно. Пусть добьется чего-то, докажет, что он через несколько лет сможет заиграть на очень высоком уровне.

- Назовите свою тройку лучших бомбардиров первой части чемпионата.

- Батраков, Кордоба. Жду от Тюкавина, когда он раскроется до конца. В том году он хорошо показал себя, а в этом - его лихорадит. Есть хорошие матчи. В прошлом месяце болельщики его признали лучшим футболистом команды. Он может и должен забивать больше. 

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- Почему его лихорадит?

- Дело не только в нем. Партнеры тоже должны ему помогать. В том году Константин много забивал, став одним из лучших бомбардиров чемпионата. Но ему нельзя не на секунду расслабляться. Молодежи свойственно это делать, когда ты даешь хороший результат. Но время всегда ставит на место.

- Хочется узнать ваше мнение о натурализации защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. Надо ли его приглашать в сборную России?

- Прекрасный игрок, но сейчас пока у нас товарищеские матчи с такими соперниками, как Бруней и Сирия, его не стоит вызывать. Пусть готовится в «Зените».

- В целом как относитесь к натурализации?

- Марио Фернандес забивал за сборную. Правда, потом пенальти не реализовал во встрече с хорватами. В любом случае если футболист хороший – почему нет? Это ведь происходит не только в нашей стране.

- Вам интересны такие матчи, как с Брунеем и Сирией?

- Достаточно проходные игры. Посмотрю, конечно, но больших выводов делать не буду. Ребята и сами понимают, что в таких встречах главное – не получить травму. Пусть позабивают, поразыгрывают комбинации.

- Артёму Дзюбе надо дать шанс побить рекорд Александра Кержакова в сборной?

- Дзюба – прекрасный футболист и добился больших результатов. Не знаю, вызовет ли его Карпин. Вызвал бы я его? Тоже не знаю.

- Вам лично какой форвард больше нравится: Кержаков или Дзюба?

- Они разные. И оба мне нравились. Дзюба играл у меня в молодежной сборной. Кто-то говорил, что он корявый, а я считаю, что наоборот. Он умеет и обработать, и принять и отдать мяч, и забить. Он может сделать тонкую передачу, поделиться с партнерами, чтобы они забили. Кержаков – нападающий от бога, похож на Герда Мюллера по своей структуре.

Елена Григорьевская

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