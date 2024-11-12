Смородская: «Леонченко не приносит никакой пользы «Локомотиву»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Артёма Дзюбы о гендиректоре «Локо» Владимире Леонченко.

«Не знаю, разрушает ли он что‑то, но то, что он не приносит никакой пользы - точно. Ты должен многое понимать, если ты хочешь быть руководителем, а не подписантом. Леонченко пока работает только подписантом», - делится Смородская для телеканала «Матч ТВ».

Ранее Дзюба назвал Леонченко человеком, которого в столичном «Локомотиве» «ненавидят буквально все». Леонченко с 2020 года является гендиректором «Локо».

Также Дзюба вспомнил эпизод, связанный с Леонченко и главным тренером столичного «Локо» Михаилом Галактионовым.