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Карпин ответил на вопрос об отсутствии Баринова в сборной России

12 Ноября 2024 • 20:31 Комментировать
РОССИЯ
...
Бруней
15.11 19:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об отсутствии полузащитника Дмитрия Баринова на ноябрьском сборе команды. Ранее сообщалось, что игрок «Локомотива» не приедет в национальную команду по семейным обстоятельствам.

«Комментировать не буду. Знаю, но не буду. Ничего серьёзного, но ему нужно быть в семье», - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Впереди у сборной России два товарищеских матча. 15 ноября команда Валерия Карпина в Краснодаре сыграет против Брунея, а 19 ноября – в Волгограде против Сирии.

Как известно, в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.

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Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Баринов ещё теги

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