Карпин ответил на вопрос об отсутствии Баринова в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об отсутствии полузащитника Дмитрия Баринова на ноябрьском сборе команды. Ранее сообщалось, что игрок «Локомотива» не приедет в национальную команду по семейным обстоятельствам.

«Комментировать не буду. Знаю, но не буду. Ничего серьёзного, но ему нужно быть в семье», - цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Впереди у сборной России два товарищеских матча. 15 ноября команда Валерия Карпина в Краснодаре сыграет против Брунея, а 19 ноября – в Волгограде против Сирии.

Как известно, в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.