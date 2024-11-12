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Игрок «Спартака» был предложен турецким клубам слухи

12 Ноября 2024 • 20:13 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
23.11 18:00

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может покинуть клуб в ближайшее время.

По информации Metaratings, услуги ямайского футболиста предложили нескольким клубам из Турции. Утверждается, что в Турции есть интерес к 27-летнему Николсону, однако сам игрок хотел бы остаться в «Спартаке» или же отправиться в один из ведущих чемпионатов Европы.

Николсон выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором двух результативных передач.

Действующий трудовой договор Николсона с «красно-белыми» рассчитан до середины 2026 года.

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