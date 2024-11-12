Дзюба – об истории с «Акроном»: «Первым делом набрал Черчесову»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба заявил, что первым делом набрал своему бывшему тренеру Станиславу Черчесову перед переходом в тольяттинский клуб.

«В этой истории первым делом Саламычу набрал. У осетин же старших уважают, они горцы, между собой все равно общаются. Я говорю: «Вы можете узнать, как вообще Заур Эдуардович к этому относится?» Потому что, помимо всего, очень важно идти к тренеру», - приводит слова Дзюбы телеканал «Матч ТВ».

Главным тренером «Акрона» является Заур Тедеев.

Напомним, что Дзюба в «Акроне» с прошедшего сентября. Артём забил два гола и оформил три голевые передачи за свой новый клуб в рамках всех восьми официальных матчей.