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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сесар Навас назвал фаворита РПЛ

12 Ноября 2024 • 19:48 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
23.11 12:00

Чемпион России Сесар Навас поделился комментарием о том, кто является фаворитом РПЛ в нынешнем сезоне.

Экс-игрок «Рубина» считает, что Мурад Мусаев и все руководство «Краснодара» проделало качественную работу, поэтому «быки» проводят хороший сезон.

— Но, на мой взгляд, «Зенит» по-прежнему является фаворитом. Сезон длинный и у них сильнейший состав, который способен поддерживать темп побед, — приводит слова Наваса «РБ Спорт».

При этом эксперт подчеркнул, что «Краснодар» будет до последнего бороться за трофей с «Зенитом».

После 15 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий на второй строчке «Зенит» на один балл.

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