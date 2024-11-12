Сесар Навас назвал фаворита РПЛ

Чемпион России Сесар Навас поделился комментарием о том, кто является фаворитом РПЛ в нынешнем сезоне.

Экс-игрок «Рубина» считает, что Мурад Мусаев и все руководство «Краснодара» проделало качественную работу, поэтому «быки» проводят хороший сезон.

— Но, на мой взгляд, «Зенит» по-прежнему является фаворитом. Сезон длинный и у них сильнейший состав, который способен поддерживать темп побед, — приводит слова Наваса «РБ Спорт».

При этом эксперт подчеркнул, что «Краснодар» будет до последнего бороться за трофей с «Зенитом».

После 15 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий на второй строчке «Зенит» на один балл.