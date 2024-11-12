Черданцев заступился за Генича, которого раскритиковал Дзюба

В своём свежем интервью форвард «Акрона» Артём Дзюба раскритиковал известного футбольного комментатора Константина Генича. Заступился за журналиста его коллега по комментаторскому цеху Георгий Черданцев.

«Генич – это уникум, он единственный в стране экс‑футболист, который уже много лет трудится на высоком профессиональном уровне. Он сделал имя в сложной и не всегда благодарной профессии. У Генича многому поучиться можно футболистам. Особенно на случай того, что делать, если карьера обрывается из‑за травмы», - говорит Черданцев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Дзюба подверг критике футбольный опыт Генича. Будучи игроком Константин защищал цвета «Химок», «Амкара» и других клубов России и ближнего зарубежья.