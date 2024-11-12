Стало известно, какие претензии имел Амарал к Виллиану Жозе в «Спартаке»

Томаш Амарал несколько дней назад покинул должность спортивного директора «Спартака». Выяснилось, что у португальского функционера имелись претензии к нападающему команды Виллиану Жозе.

Как сообщает Sports.ru, Амарал переживал по поводу, что Жозе не оправдывает ожиданий и имеет лишний вес. Директор «красно-белых» проводил с футболистом беседы, в которых ругал его и мотивировал, пытаясь улучшить ситуацию.

Всего за «Спартак» Виллиан Жозе провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт всего лишь один гол.

Добавим, что первый круг Российской премьер-лиги «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице.