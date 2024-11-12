Знаменитый спортивный комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги выступлению команды в первом круге.

- Как воспринимаете нынешнее турнирное положение «Динамо»?

- После прошлого года мы все ожидаем большего от «Динамо». Так что теперь ожидания завышенные. Потому что «бело-голубые» были в шаге от чемпионства. Но своими же руками эти шансы загубили. Все время возникают какие-то проблемы.

- Например?

- Лунёв. Сейчас у него травма. А это очень важная фигура. Многие даже говорили, что если бы Лунёв играл в прошлом сезоне, то «Динамо» добрало бы те очки, которые добыть не удалось. Как в прошлом сезоне были проблемы в защите, так и сейчас они есть. У этой команды всегда были хорошие вратари. Это вообще команда вратарей. Но голкиперам не удавалось исправлять ошибки защитников. И стало казаться, что Лунёв с этим справляется. Но проблемы в защите остались, как ни странно. У «Динамо» защитники очень хорошо играют впереди. В атаке у команды лучшие защитники в лиге. А сзади не всегда получается. Конечно, Лунёв до травмы был хорош. А сейчас не знаю, что будет.

- Кого еще отметите, помимо Лунёва?

- Отмечу Тюкавина. Он по-прежнему хорош в подыгрыше. Но при этом надо же продолжать забивать. А он почему-то этого не делает. А когда центральный нападающий не забивает, это создает проблемы. И вот все время у команды происходят какие-то такие нюансы. А ведь у «Динамо» очень хороший подбор футболистов. И тогда возникает мысль, что есть претензии к тренеру. Но Личка мне симпатичен. Считаю его очень хорошим тренером. Но не все у него складывается. Хотя иногда наоборот, «бело-голубые» громят соперников и показывают отличную игру. Мой любимый футболист в команде – Нгамалё, который забивает на последних секундах. Это его коронка. Бителло мне тоже симпатичен. Писали, что кто-то может уйти из команды, Даса, например. Но у него такие хорошие проходы, подачи. Я бы не хотел, чтобы кто-нибудь уходил. У меня, кстати, раньше почему-то не было такого теплого отношения к футболистам, например, когда португальцы приезжали. Я не беру времена, когда был влюблен в команду, в которой играли Яшин, Царёв, Численко, Еврюжихин. Мне кажется, что в этом есть и роль Лички. Он, видимо, по-человечески хороший. Говорят, что он жесткий и строгий на тренировках, но он очень правильно себя держит с прессой.

- Лично с ним общались?

- Нет. Близко мы не знакомы. Мне кажется, сейчас тот случай, когда у «Динамо» просто не складывается. Не могу сказать, что не везет. Просто надо сделать шажок, переступить через что-то, чтобы каждый немного прибавил, и команда будет очень хорошая. Тем более, мы видим, что все не безгрешны. Сейчас идет такая борьба в чемпионате, что даже «Зенит» не на первой позиции. «Краснодар» тоже может оступиться. То есть, нет абсолютного фаворита. Так что нужно не терять очки с командами, которые слабее, с середняками. А с грандами «Динамо» поборется.

- Кто для вас лучший игрок «Динамо» по итогам первого круга?

- Лунёв.

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- Он сильнее ушедшего Шунина?

- Считаю, что сильнее. Шунин – это уже легенда «Динамо». Столько лет провел в клубе. Стал символом. А Лунёв, если сравнивать с прошлым сезоном, придал защитникам уверенности. Он выручал. Несколько матчей просто вытащил. Хотя долгое время у меня был любимым игроком другой футболист.

- Кто?

- Скопинцев. Мне дико нравятся такие защитники. Хорошие, быстрые, фланговые игроки. Скопинцев очень хорош и в атаке. Но специалисты говорят, что у него есть проблемы с игрой в защите, с отбором. Хотя, кажется, что этому легче научиться, если ты с детства защитник. А сейчас он даже не всегда попадает в стартовый состав. Я очень ценю вклад Нгамалё, его заряженность. Если брать всех легионеров, не только динамовских, он мне наиболее симпатичен по игре.

- Нравится даже больше легионеров «Зенита»?

- Я же динамовец. Из легионеров «Динамо» его выделяю, как лучшего. У него такой блеск в глазах на поле. Иногда его это подводит, когда он получает карточки, фолит, вступает в разговоры с арбитром. Но видно, что у него большое желание, что он играет далеко не только за деньги. Не хочу говорить такие вещи, как «патриот «Динамо», но этот игрок бьется за команду. Поэтому кто-то наверху помогает ему забивать мячи на последних минутах.

- «Динамо» нужно усиление зимой?

- Не знаю, как быть с защитниками. Они все достойные, в своих странах играют за сборные, хороши в атаке, забивают головой. Взять других защитников? А с этими что? Мне их будет жалко. А если говорить о линии нападения, пусть Тюкавин играет. Мы же не возьмем кого-то вместо него, чтобы отдать Константина.

- Можно взять кого-то для усиления конкуренции Тюкавину.

- Ну, может быть. Тогда надо смотреть, о каком уровне усиления идет речь. Если покупать игрока за большие деньги, то он должен сразу попадать в стартовый состав.

Елена Григорьевская