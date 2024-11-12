Мостовой отреагировал на слова Дзюбы о «Спартаке»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о словах форварда «Акрона» Артёма Дзюбы о «Спартаке».

Напомним, ранее воспитанник «красно-белых» заявил, что люди, работающие в «Спартаке», сами не хотят бороться за высокие позиции.

— В этом вопросе нельзя не согласиться с Дзюбой. За 20 лет в «Спартаке» сменилось 18 главных тренеров и около 50 помощников. А результат за эти же 20 лет — один кубок и чемпионат, — цитирует Мостового издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 28 баллов.

Следующим соперником «Спартака» станет «Локомотив». Столичное дерби пройдет 23 ноября на «Лукойл Арене».