Дзюба: «Винисиус меня максимально раздражает»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём отношении к звёздному форварду Винисиусу Жуниору из «Реала».

«Родриго намного сильнее Винисиуса именно как футболист. Просто бразилец – это пиар-машина. Как он себя ведёт, как жестикулирует, как бьёт по ногам и ещё что-то там рассказывает. Он меня максимально раздражает», - сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ».

В 17 матчах сезона 2024/2025 Винисиус Жуниор забил 12 голов и отдал 7 голевых передач на партнёров. Бразилец считался фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», но в итоге в конце октября награда досталась полузащитнику Родри из «Манчестер Сити».

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