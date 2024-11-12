Сёмин назвал лучшего тренера и лучшего игрока первого круга РПЛ

Знаменитый футбольный тренер Юрий Сёмин озвучил имена лучшего тренера и лучшего игрока первого круга Российской премьер-лиги.

«Кто лучший тренер по итогам первого круга? Тренер — тот, кто на первом месте. Это Мусаев. Лучший игрок — Кордоба. Кордоба на голову выше всех? Да, я считаю, что Кордоба — лучший», - говорит Сёмин для «ВсеПроСпорт».

В активе у Кордобы в рамках текущего сезона РПЛ 11 проведённых матчей, в них он забил восемь голов и пять голов пропустил.

Напомним, что лишь на один балл «Краснодар» по итогу первого круга опережает петербургский «Зенит». 37 очков у «быков» и 36 очков у клуба из Санкт-Петербурга.