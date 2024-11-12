Дзюба назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» больше, чем Родри и Винисиус

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба считает, что форвард «Реала» Винисиус Жуниор не заслуживал выиграть «Золотой мяч».

Как известно, Винисиуса называли фаворитом в борьбе за престижную награду, но голосование выиграл не он, а Родри из «Манчестер Сити». «Реал» на этом фоне даже бойкотировал церемонию, которая проходила в Париже в конце октября.

По мнению Дзюбы, первым кандидатом на получение «Золотого мяча» был защитник «Реала» Дани Карвахаль, а не Винисиус.

«Смотри: «Реал» всё выиграл, Испания всё выиграла. Карвахаль – первый, кто должен был получить награду. Родри – на втором месте, это 100%. А Винисиус – за какие заслуги? Чемпионат мира провалил. Кубок Америки – тоже. Так за что? В «Реале» они все в порядке», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Отметим, что Родри стал первым с 1960 года испанцем, выигравшим «Золотой мяч».