Известный актёр сыграет за московское «Динамо»

17 ноября московское «Динамо» проведёт матч в формате шоу против «Амкала» из Медиалиги. Как сообщает пресс-служба «бело-голубых», за московский клуб в этом поединке выйдет на поле Павел Деревянко, известный актёр театра и кино.

«Самый беспринципный актёр выйдет на поле в игре с «Амкалом», чтобы сыграть свою лучшую роль: футболиста «бело‑голубых», - пишет пресс-служба «Динамо».

Напомним, что «Динамо» по итогу первого круга текущего сезона Премьер-лиги финишировало на четвёртом месте. У московского клуба в активе набрано 30 очков. Отставание от первой тройки – всего четыре балла.

«Амкал» на днях победил в Кубке лиги среди медиакоманд.