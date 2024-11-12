Губерниев назвал условие для попадания «Спартака» в первую тройку РПЛ

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев назвал условие для попадания московского «Спартака» в первую тройку турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

«Спартак сейчас на пути к становлению. Уверенности прибавилось. Сохранят задор, смогут побороться за тройку в РПЛ. Но мы знаем, что «Спартак» – это штука нестабильная, в большей степени в плане психологии. Выдержат давление побед – у них может быть всё нормально», - говорит Губерниев для портала «ВсеПроСпорт».

Напомним, что «красно-белые» в 14 туре удачно съездили на выезд к ЦСКА в дерби, обыграв «армейцев» - 2:0. А в 15 туре дома «Спартак» разгромил «Акрон» (4:0).