Колыванов: «Батраков и Глушенков – открытия РПЛ»

Российский тренер Игорь Колыванов порассуждал о главных открытиях текущего сезона Российской премьер-лиги, назвав два имени.

«В начале сезона Глушенков, еще Батраков. Кордоба — не открытие, Сперцян — то же самое. Тюкавин, который в прошлом году тащил «Динамо», периодами очень хорошо играет. От Чавеса ждут большего в «Динамо», - говорит Колыванов для портала «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Батраков по итогу первого круга Российской премьер-лиги стал лучшим бомбардиром первенства. У 19-летнего футболиста набралось в активе 10 забитых голов. 25-летний Глушенков до своего периода травм после перехода в «Зенит» забил семь голов в семи встречах РПЛ.