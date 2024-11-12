Дзюба рассказал, как Галактионова заставили включить Ньямси в состав «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о том, как главного тренера московской команды Михаила Галактионова однажды заставили включить в состав Жерзино Ньямси.

По словам Дзюбы, он тогда восстановился на три-четыре дня раньше, чем Ньямси, но защитник попал в состав.

«Его [Ньямси] сказали быстро ставить в состав, потому что купили за 3 миллиона евро. Это вообще финиш! Галактионов говорит: «Он не готов». А ему: «Три миллиона евро! Быстро в состав!». И тот в составе», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

С середины сентября Артём Дзюба выступает за «Акрон». В восьми играх за тольяттинскую команду форвард забил два гола и отдал три голевых паса. «Акрон» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.