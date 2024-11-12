Форвард московского ЦСКА Тамерлан Мусаев признан лучшим игроком команды по итогам октября. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейцев».

— За Тамерлана проголосовало больше всего наших звездных болельщиков и представителей СМИ, а в голосовании среди болельщиков в Telegram и VK победил Аббос Файзуллаев, — говорится в заявлении клуба.

В октябре 23-летний нападающий принял участие в пяти играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором одной результативной передачи.

После 15 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в копилке 27 очков.