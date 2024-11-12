«Трусливенький и слабоватый»: Дзюба описал тренера «Локомотива» Галактионова

Форвард «Акрона» Артём Дзюба высказался о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове, с которым работал в течение полутора сезонов.

«Михаил Михайлович очень хороший, мне кажется, человек в целом. Но, к сожалению, он немножко, как сказать-то правильно… трусливенький, слабоватый в плане того, что он очень мнительный. Слушает, читает все комментарии», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Дзюба отметил, что Галактионов хотел для всех казаться хорошим и сильным. На самом же деле, по словам Дзюбы, рулевой «Локомотива» является очень нерешительным.

«Локомотив» завершил первый круг Российской премьер-лиги на третьей позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на три зачётных балла.