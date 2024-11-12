Дзюба: «Жена с детьми были категорически против «Акрона», плакали и отговаривали»

Артём Дзюба рассказал о том, кто противился, а кто поддержал его решение о переезде в Тольятти. Сейчас 36-летний форвард выступает в местном «Акроне», клубе РПЛ.

«Супруга с детьми категорически против были. Плакали, отговаривали, мол, зачем тебе это надо? Остальные были за. Родители, друзья, Слуцкий, Черчесов сказали: прям надо. Валера Климов сказал, что надо. Этих тренеров я уважаю и по-дружески, и как профессионалов», - делится Дзюба для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в новом клубе Дзюба оформил уже два забитых гола и три голевые передачи.

Ранее о Дзюбе высказался его одноклубник по «Акрону» Стефан Лончар.