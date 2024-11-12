Дзюба: «Роналду – красавец, а как там дела у тен Хага?»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о Криштиану Роналду. Несколько лет назад звёздный португалец покинул «Манчестер Юнайтед» на фоне конфликта с Эриком тен Хагом.

«Криштиану – красавец. Я всегда за Криша. А как там дела у этого тен Хага? Как там он поживает после того, как «Манчестер» на 14-м месте оставил? Классно?» - сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ».

По словам Дзюбы, ему было жаль Роналду, когда люди злорадствовали из-за его неудачного второго периода в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Эрик тен Хаг был уволен из «Манчестер Юнайтед» несколько недель назад из-за плохих результатов команды.