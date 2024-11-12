Пальцев: «Волк в сборной – это не удивительно»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев порадовался за своего одноклубника и вратаря Давида Волка. Недавно голкипера вызвали в национальную сборную России.

«Почему вызов Волка в сборную России является неожиданным? Он хорошо себя показывает в чемпионате. Его вызов – это не удивление. Он достоин этого», - делится Пальцев с «Чемпионатом».

Напомним, что Волку 23 года. В текущем сезоне в 18 матчах во всех турнирах он пропустил всего лишь 17 голов, а в шести матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В сборную России вызван Волк

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