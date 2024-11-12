Переговоры «Спартака» с Кордобой и Актюркоглу не сложились из-за Амарала – известна суть проблемы

На днях должность спортивного директора «Спартака» покинул Томаш Амарал. Из-за португальского функционера не сложились переговоры московского клуба с вингером Керемом Актюркоглу и нападающим Джоном Кордобой.

Как сообщает Sports.ru, Амарал считал, что никто в «Спартаке» не должен зарабатывать больше, чем атакующий полузащитник Эсекьель Барко. Годовой оклад аргентинца составляет 2,5 миллиона евро.

По данным источника, Актюркоглу и Кордоба отказались от варианта со «Спартаком», когда узнали, что они не смогут зарабатывать 4-5 миллиона евро. При этом руководители «красно-белых» были готовы дать новичкам такую зарплату, однако Амарал был против.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после первого круга.