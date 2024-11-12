Ледяхов: «Станковичу надо дать поработать»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов ответил на вопрос о том, нужно ли уволить Деяна Станковича с поста главного тренера «красно-белых».

«Нет, конечно. Об этом говорить преждевременно. Человеку надо дать поработать», — приводит слова Ледяхова Bobsoccer.

Эксперт отметил, что сейчас «Спартак» выиграл три матча подряд и сократил отставание от тройки, но подводить итоги нужно в самом конце сезона.

«Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 15 турах. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет девять баллов.

В следующем туре подопечные Станковича примут на своем поле «Локомотив». Дерби запланировано на 23 ноября.