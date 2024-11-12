Дзюба: «Сказал Семаку: «Не хочу вообще с вами как-то соприкасаться»

Бывший игрок «Зенита» Артём Дзюба объяснил, почему он не пожмёт руку тренеру питерской команды Сергею Семаку. В то же время Дзюба утверждает, что у него нет конфликта с Семаком. Просто футболисту не понравилось, что после ухода из команды тренер не уделил ему несколько минут внимания для последней беседы.

«Разве это конфликт? А потом, когда он идёт и тянет руку: «Артём, Артём!» Я просто повернулся и сказал: «Не надо мне тянуть руку, я не хочу с вами здороваться, не хочу вообще с вами как-то соприкасаться. Всё, до свидания». Это не конфликт», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В своё время Артём Дзюба поучаствовал в 249 официальных матчах «Зенита». В них форвард наколотил 108 голов, а также 70 раз выступил в качестве ассистента для своих партнёров.

Как известно, с середины сентября Артём Дзюба выступает за «Акрон».