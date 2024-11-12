Дзюба рассказал, как принял решение об уходе из «Зенита»

Нападающий Артём Дзюба вспомнил о том, как в 2022 году он принял решение об уходе из «Зенита».

«Мы ехали с последней игры, уже приземлились в Москве, и я думаю: «Всё, уходим. Надо двигаться дальше». Не могу сидеть в запасе и просто смотреть. Если мне некомфортно, деньги не удержат», - сказал Дзюба в интервью «Матч ТВ».

В своё время за «Зенит» Артём Дзюба провёл в различных соревнованиях 249 официальных матчей. В них форвард наколотил 108 голов и отдал 70 результативных передач на партнёров.

С середины сентября 36-летний Артём Дзюба играет за «Акрон». В восьми матчах сезона нападающий забил два гола и отдал три голевых паса.