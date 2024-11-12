Непомнящий считает, что Осинькину пора покинуть «Крылья Советов»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о наставнике «Крыльев Советов» Игоре Осинькине.

«Мне жалко, что он еще не ушел. Понимаете, он раз за разом вынужден строить, строить, строить. А мне хотелось, чтобы он сыграл», — цитирует Непомнящего «ВсеПроСпорт».

Напомним, Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. В нынешнем сезоне РПЛ самарцы провели 15 матчей, в которых набрали 12 очков. Такое количество баллов позволяет команде занимать лишь 12-е место в турнирной таблице.

В 16-м туре «Крылья Советов» примут на своем поле «Ахмат». Игра между командами пройдет 24 ноября.