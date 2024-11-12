Дзюба: «Семак сделал всё, чтобы я не продлил контракт с «Зенитом»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба вспомнил о своём уходе из «Зенита». Питерский клуб форвард покинул по завершению сезона 2021/2022. Вскоре после этого Дзюба провёл период в турецком «Адана Демирспор».

«Семак всё сделал так, чтобы я не продлил контракт. Я все равно мог продлить, в два раза понизить зарплату. Но я же прекрасно понимал, что тогда продаюсь за деньги, условно – за два миллиона евро сижу в запасе и, как Саня Ерохин: либо кубковый боец, либо на 5-7 минут в добавленное», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

По словам Дзюбы, если бы он был молод, то мог бы остаться и цеплятьcя за свои шансы. Но футболист решил пойти своим путём и играть в футбол.

Всего за «Зенит» Артём Дзюба провёл 249 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 108 голов и 70 голевых передач на партнёров. Если брать нынешний сезон, то в восьми играх за «Акрон» форвард отметился двумя голами и тремя результативными передачами.