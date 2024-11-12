Лончар – о Дзюбе: «С ним «Акрон» чувствует себя лучше, он – наше преимущество»

Хавбек и легионер тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар высказался о своём известном одноклубнике Артёме Дзюбе. 36-летний форвард пополнил коллектив в прошедшем сентябре свободным агентом.

«С первого дня мы чувствовали эту атмосферу. У нас появилось новое преимущество. С ним мы чувствуем себя лучше: когда он играет, когда он говорит. Ему 36 лет, у него большой опыт, и он дает нам ту силу, в которой мы нуждались», - приводит слова Лончара телеканал «Матч ТВ».

На данный момент в сезоне у Дзюбы набралось восемь проведённых матчей за поволжский клуб, в них он забил два гола и три раза оформил голевую передачу. Все свои голевые действия Артём сотворил в рамках Премьер-лиги.