Названа команда чемпионата России текущего сезона, на которую ходят меньше всего зрителей

Названа команда текущего сезона Российской премьер-лиги, на которую ходят меньше всего зрителей. И это подмосковные «Химки».

Так, суммарно прошедшие домашние матчи химчан посетили всего лишь 23 291 человек. Таких игр на своём поле у «Химок» набралось семь в первом круге. Если же взять ещё и гостевые матчи, то суммарно на 15 матчах «Химок» побывали лишь 90 313 зрителей.

«Химки» - одни из аутсайдеров РПЛ в текущем сезоне, у клуба лишь 12 очков и 13 место в активе. Отрыв от зоны вылета составляет три балла. Тренирует команду испанец Франк Артига. В прошлом сезоне «Химки» выступали в Мелбет-Первой лиге.