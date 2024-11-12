Колыванов назвал команду, которая удивила его в текущем сезоне РПЛ

Российский тренер Игорь Колыванов ответил на вопрос о том, какая команда его удивила больше всего в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Наверное, удивил «Локомотив». Никто перед началом чемпионата не думал, что они так высоко поднимутся после 15 туров», — приводит слова Колыванова «ВсеПроСпорт».

По итогам первой половины сезона «Локомотив» находится на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на счету 34 очка. Отставание «железнодорожников» от лидера составляет три балла.

В следующем туре РПЛ подопечные Михаила Галактионова встретятся на выезде со «Спартаком» (23 ноября).