Дзюба раскритиковал Генича

Форвард «Акрона» Артём Дзюба раскритиковал комментаторов, которые берутся оценивать действия футболистов на поле, хотя сами не имеют опыта игры. Дзюба отреагировал на то, что комментатор Константин Генич имеет футбольный опыт.

«Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Дзюба в своём комментарии отметил, что каждый человек должен заниматься своим делом. Также форвард вспомнил историю, когда Геничу показалось, что у него есть лишний вес. По словам Дзюбы, он увидел в этом своё оскорбление как профессионала.

В сезоне 2024/2025 Артём Дзюба провёл за «Акрон» восемь матчей. В них нападающий записал на свой счёт два гола и три голевых паса на партнёров.