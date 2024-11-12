Дзюба: «В Тольятти было сложно первые три-четыре дня»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба рассказал о своей недавней адаптации в тольяттинском клубе.

«Мне было сложно три-четыре дня в Тольятти, дальше я вкатился. Хорошо, что игра была сразу, тут же включился. Поговорив со всеми своими мыслями, гордыней и со всеми другими делами, я пришел к выводу, что всё правильно, всё произошло так, как и должно было», - говорит Дзюба телеканалу «Матч ТВ», добавив, что в его новой команде прекрасная атмосфера.

Контракт связывает Дзюбу с «Акроном» до конца текущего сезона. Форварду 36 лет.

Напомним, что Дзюба перешёл в «Акрон» в прошедшем сентябре. Сейчас у него есть уже несколько голевых действий за середняка турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В прошлом сезоне Дзюба играл в рядах московского «Локомотива», не выходя на поле во второй половине сезона.

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