Газзаев назвал двух самых ярких молодых игроков РПЛ

Известный российский тренер Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выступлении полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, который сейчас возглавляет бомбардирскую гонку.

- Как оцениваете выступление молодого таланта Алексея Батракова из «Локомотива», который сейчас возглавляет гонку бомбардиров? Нет опасений, что он может зазвездиться?

- Это уже от игрока зависит. Такие футболисты - с изюминкой, индивидуально сильные, должны появляться в российском футболе. Я бы сравнил его с Черенковым. Та же позиция, пас может хороший отдать, индивидуально может хорошо сыграть. На Черенкова в свое время ходили болельщики. Сейчас ходят на Батракова. Это наша молодая звезда. Парень растет. Но если он зазвездится – придет конец, и Алексей это хорошо понимает. Я смотрю на его отношение к делу, что он говорит в интервью. Это серьезный игрок, который ставит для себя очень высокую задачу.

- Для него достижим уровень Черенкова?

- Вполне. За последнее время таких было мало. Это талант. А любому таланту нужно трудолюбие, и, безусловно, надо помогать, чтобы он развивался. Мы видим, что у него есть характер. Он должен правильно развиваться. Надо оставить моменты, которые мешают футболу. Если он пройдет этот этап, то все возможно. Он и физически хорошо выглядит. Выполняет большой объем работы. КПД у него очень высокий. Не случайно он является лучшим бомбардиром чемпионата. Парень очень интересный. Я за ним внимательно слежу. Мне нравятся такие игроки, с хорошем техническим оснащением. В таком возрасте он может хладнокровно замахнуться в штрафной площадке и отдать точный пас, хотя и сам может забить мяч. Это очень редкое качество. Оно есть только у больших футболистов.

- Кроме Батракова кто-то вам сейчас нравится из молодых ребят?

- Пиняев особо выделяется. Наши тренеры должны больше доверять российским ребятам. Мы же не играем в еврокубках. Не надо приглашать 35-летних футболистов. Это неправильно. Надо доверять молодым, талантливым парням. Помогать им. Молодой парень не всегда играет ровно, но когда он чувствует доверие тренера, и мастерство будет расти с каждым матчем.

- В ЦСКА есть молодые игроки, которые могут вырасти в больших мастеров?

- Сейчас российских ярких ребят там не видно. Бывает, парень вышел, сыграл, но потом ему не дают возможности проявить себя. Таких, как Дзагоев, пока не видно. Поэтому и результата нет. А ЦСКА всегда был наверху. Я считаю, что первые шесть клубов должны разыграть медали. ЦСКА и «Спартак» во втором круге должны стабилизировать игру, если хотят добиться результата. Сейчас, по первой части сезона, «Краснодар», «Зенит» и Локомотив» - лучшие клубы.

Елена Григорьевская