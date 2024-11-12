Дзюба: «Андрей Мостовой – главная ударная сила «Зенита» прямо сейчас»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба не скрывает радости по поводу своего бывшего одноклубника по «Зениту» Андрея Мостового. Этой осенью он стал обильно отличаться голевыми действиями.

«Он хороший матч еще выдал в Питере против нас. Мне кажется, он - главная ударная сила «Зенита» сейчас. Очень приятно в любом случае. В «Зените» всегда восхваляют Вендела, Кассьерру. Зачастую заслуженно, но, когда солирует наш парень – приятно вдвойне», - рассказывает Дзюба для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что по итогу прошедшего октября Мостовой стал лучшим игроком «Зенита». Всего в пяти октябрьских матчах своего клуба он оформил четыре гола и четыре ассиста на официальном уровне.