Дзюба поддержал Карпина, раскритиковавшего комментаторов в России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин недавно раскритиковал комментаторов. По словам специалиста, российские комментаторы позволяют себе много оценивать действия игроков вместо того, чтобы просто комментировать происходящее на поле. Нападающий «Акрона» Артём Дзюба согласился с Карпиным.

«Да, я его полностью поддерживаю. Они только сейчас пришли в себя немножко, после того, как их пуканы взорвались», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Дзюба отметил, что однажды во время просмотра трансляции в качестве эксперимента закрыл глаза и не понимал, что происходит на поле. Комментатор просто рассказывал какие-то истории.