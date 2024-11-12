Дзюба назвал человека, который заставлял Галактионова не ставить его состав «Локомотива»

Бывший игрок «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о случае с участием генерального директора московского клуба Владимира Леонченко. По словам Дзюбы, Леонченко призывал главного тренера Михаила Галактионова не задействовать его на поле.

«Леонченко забежал в раздевалку, начал орать – и это многие слышали – типа какого хрена ты его ставишь? Почему ты его не меняешь? Он же так сейчас нам наберёт свои очки, мы автоматически его продлим! Ты че, говорит, с ума сошёл?» - вспомнил Дзюба в интервью «Матч ТВ».

Дзюба отметил, что в той ситуации Галактионов за него заступился. Тренер чуть не подрался с Леонченко, но их растащил Пашинин.

В то же время Дзюба сообщил, что Леонченко почему-то не подошёл к нему лично. Футболист даже был готов по-мужски разобраться с руководителем «Локомотива».

С середины сентября Артём Дзюба выступает за «Акрон».