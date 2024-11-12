Стали известны общая и средняя посещаемость матчей РПЛ 2024/2025

Известна общая и средняя посещаемость матчей РПЛ в сезоне-2024/2025. По информации официального сайта лиги, суммарная общая посещаемость всех 120 матчей первого круга составила 1 365 757 человек. В среднем на матч – 11 381 человек.

Напомним, что по итогу первого круга в РПЛ лидером является «Краснодар». У «быков» в активе 37 баллов. Однако отрыв южан от второго места составляет всего лишь один балл. Разместился на нём «Зенит». Третье место у столичного «Локомотива», 34 балла.

Ранее мы писали о том, сколько жёлтых карточек в первом круге заработали игроки Российской премьер-лиги за симуляцию.